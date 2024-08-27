هسة بالخطوات كيفية التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 عبر منصة ur.gov.iq

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن فتح باب التسجيل في البطاقات التموينية لهذا العام، حيث أن البطاقة التموينية تعد من الأمور الهامة التي يرغب الكثير من الأشخاص الحصول عليها للحصول على الدعم المقدم والسلع الغذائية، حيث يمكن التسجيل في البطاقات التموينية بشكل إلكتروني وذلك من خلال منصة أور الإلكترونية وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين.

خطوات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024

أطلقت الحكومة العراقية منصة أور الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية ومن ضمنها خدمات وزارة التجارة حيث يمكن التسجيل في البطاقة التموينية بكل سهولة عبر منصة أور وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ارو.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات وزارة التجارة.

اضغط على تسجيل الطلب.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الإسم وعنوان السكن وتاريخ الميلاد.

أخيراً اضغط على تقديم الطلب.

المستندات اللازمة للتسجيل في بطاقة التموين بالعراق

من أجل الحصول على البطاقة التموينية في العراق لابد من تقديم مجموعة من المستندات والأوراق التي أعلنت عنها وزارة التجارة العراقية وهي تتمثل فيما يلى:

تقديم إثبات محل السكن مثل عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو المياه.

كذلك يجب إرفاق شهادة الميلاد للأبناء.

في حالة رب العائلة غير عامل يجب تقديم إثبات بذلك.

تقديم صورة الهوية الوطنية.

شروط التسجيل في البطاقات التموينية في العراق

يجب أن تتوفر هذه الشروط: