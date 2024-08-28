“ألحق سجل واغتنم الفرصة” خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وما هي شروط القبول في المنحة

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 من الكلمات التي يهتم الكثير من السيدات في دولة الجزائر بالبحث عنها، حيث تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من أنجح المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتوفير الدعم للأسر من محدودي الدخل والدخل المنخفض، وهذا بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وتحديد للسيدات التي لا يتوفر لهم عمل ولا دخل، فالمنحة انطلقت خصيصاً حتى تساعد السيدات في تلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية لكل أفراد الأسرة وتحسين الوضع الاقتصادي لهم، ونستعرض عليكم الآن كيفية التسجيل في المنحة والشروط الخاصة بها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إتاحة الفرصة للتسجيل في منحة المرأة المنزلية لعام 2024، حيث لم يغلق حتى تلك اللحظة باب التسجيل وهناك فرصة ذهبية لكل السيدات المقيمة في البيت للحصول على منحة والتي تبلغ قيمتها 300 دينار جزائري، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

على المتقدمة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بشكل دقيق.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منها “بطاقة الهوية الوطنية، الشهادات الدراسية”.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة 2024

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على دعم منحة المرأة الماكثة في البيت، والشروط تتمثل في التالي: