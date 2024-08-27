“استعلم هسة” خطوات الاستعلام عن نتائج قبول إعادة الترشيح 2024 بالعراق عبر بوابة نتائجنا

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن نتائج قبول إعادة الترشيح، وأوضحت بأن يمكن لجميع الطلاب من جميع محافظات دولة العراق الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا التي قامت الوزارة بتوفيره، كما أن وضحت الوزارة بأنها قامت بتفعيل الرابط بعد مراجعة النتائج واعتمادها من قبل الوزير، وأعلنت بأن تم نشر النتيجة الأولى الخاصة بإعادة الترشيح على بوابه الدراسة والتخطيط، لذلك سوف نتعرف معا عن طريقه الاستعلام.

شروط التقدم على طلب إعادة الترشيح 2024

تم الإعلان عن الخطوات الخاصة بالتقديم على طلب إعادة الترشيح، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الخطوات فهي تتمثل في الآتي:

يجب تقديم الطلب خلال الفترة الزمنية المعلن عنها.

يجب تقديم أسباب واضحة توضح سبب إعادة الترشيح ويجب أن تكون من ضمن تلك الأسباب ظروف شخصية أو أكاديمية.

إحضار وثيقة تثبت بأن الطالب يرغب في تعديل رغباته الدراسية.

الاستعلام عن نتائج قبول إعادة الترشيح 2024

يمكنكم الاستعلام عن نتائج إعادة الترشيح الخاصة بالمرحلة الأولى من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم وهي:

يجب الدخول على الموقع الرسمي دائرة الدراسات والتخطيط.

يجب الضغط على قسم الخدمات الالكترونية، ثم الضغط على خدمات الطلاب.

عليكم أن تقوموا بالضغط على الاستعلام عن نتيجة إعادة ترشيح طلبات القبول المركزي.

يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على استخراج النتيجة.

ماذا يفعل الطالب بعد الحصول على نتيجة إعادة الترشح 2024؟

يجب على جميع الطلاب الذين حصلوا على نتيجة القبول في الترشيح القيام بالإجراءات التي سوف نقوم بتوفيرها لهم، حيث يجب أن يقوموا بزيارة الجامعة التي تم قبول الطلاب فيها لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل وتقديم جميع الوثائق المطلوبة والمستندات، وأيضاً دفع الرسوم الدراسية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة أو الجامعة، وذلك بهدف إكمال عملية التسجيل بنجاح.