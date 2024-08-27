تردد قناة وناسة بيبي السعودية 2024 الجديد علي قمر نايل سات وعرب سات

حقق تردد قناة وناسة بيبي 2024 للأطفال أعلى نسبة بحث من المتابعين الذين يرغبون في إيجاد قناة مميزة لتسلية أطفالهم خلال الإجازة الصيفية، حيث يسعى الآباء إلى البحث عن الأشياء المفيدة التي تقدم قيمة حقيقية لهم بعيدًا عن العنف والأذى، كما تتميز قناة وناسة بكسب ثقة الآباء لمراعاتها للأخلاق وعادات المجتمعات الشرقية.

قناة وناسة بيبي السعودية 2024

كما تهتم القناة بتلبية اهتمامات الأطفال من منتزه الفئات، وتتنوع البرامج بين الأغاني التعليمية وكذلك الأغاني الترفيهية وأيضًا أفلام الكرتون بالإضافة إلى الألعاب التي تهدف إلى تنمية الذكاء والمهارات العقلية للطفل، وتقدم كل ذلك بطريقة شيقة وممتعة من أجل جذب الطفل وتشجيعه على متابعتها وتعلم الأشياء المفيدة بكل حب وسعادة.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

استطاعت قناة وناسة بيبي أن تصبح قناة رئيسية تسيطر على عقول جميع الأطفال وكذلك الكبار وذلك بسبب البرامج التي تقدمها بشكل مثالي للطفل ضمن الفئات العمرية المختلفة، بعيدًا عن الاستهانة بعقول الأطفال، حيث تعمل وفقًا لنظرية التعلم من خلال الترفيه واللعب دون إجبار الطفل على اكتساب المعلومات حيث يكتسبها بنفسه:

القمر الصناعي هو: نايل سات.

أما التردد فهو: 11430.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

أما جودة القناة فهي: SD.0