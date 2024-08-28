“آيفون الغلابة وب 8000 جنيه” مواصفات وسعر هاتف Realme C6 وبطارية 5000 أمبير

قامت شركة ريلمي بالإعلان عن أنها قامت بإصدار هاتف جديد وذلك الهاتف يكون من ضمن الفئة الاقتصادية مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن السعر الخاص به خصوصا بعد أن تم الإعلان عن مميزاته ومواصفاته، فهو أصبح الآن من الهواتف المبتكرة من قبل تلك الشركة، حيث أن يتميز ذلك الهاتف بكاميرا خلفية تكون ذات تقنية عالية للغاية، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم سعره وأيضا مميزاته حتى تقوموا بشرائه والاستمتاع بمميزاته.

مميزات هاتف Readme C6

يوجد هناك العديد من المميزات المتعلقة بهاتف ريلمي سي 6، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المميزات حتى تكونوا على علم بها:

يتميز ذلك الهاتف بخاصية Mini Capsule.

يتميز بكاميرا خلفية تكون بجودة 108 بكسل، وتعمل تلك الكاميرا على تصوير بورتريه حتى X3.

شاشة الهاتف تكون كبيرة وتكون بجودة FHD.

معالج الهاتف المدرج به يقوم على تقديم تجربة مميزة مقارنة بسعره والفئة الاقتصادية الخاصة به.

تتميز سماعات الهاتف الخارجية بأنها قوية وعالية لأنها مدعومة بخاصية الستريو.

بطارية الهاتف تكون بسعة كبيرة.

تم توفير ذلك الهاتف بلونين هما الأخضر والأسود.

مواصفات هاتف Realm C6

سوف نقوم بتوفير لكم مواصفات ذلك الهاتف لكي تكونوا على علم بها أثناء شرائه وتتمثل تلك المواصفات في الآتي:

المعالج: ثماني النواة، ويكون بتكنولوجيا 6 نانو، ويكون من نوع Snapdragon 685.

التخزين- الرام: 128/ 256 جيجا، رامات 8 جيجا.

الكاميرا: الكاميرا الخلفية تكون ثنائية بجودة 108 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بجودة 8 ميجا.

البطارية تكون: 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Realme C6

تم الإعلان عن سعر هاتف ريلمي الجديد، حيث أن قامت الشركة بالإعلان عن أن أصبح سعره في دولة الأمارات ب 570 درهم وذلك يكون بسعة 256 جيجا ورامات 8 جيجا، وأعلنت تلك الشركة أيضا بأن وصل سعر ذلك الهاتف في المملكة العربية السعودية إلى 630 ريال سعودي وذلك السعر يكون لنفس النسخة السابقة، أما بالنسبة لسعره في مصر وصل إلى 8000 جنيه مصري.