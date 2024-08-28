اعلان 2 حـ 165 قيامة عثمان لازورا الموسم السادس احداث مشوقة وقوية مدبلج عربي علي ATV التركية

قيامة عثمان لازورا الموسم السادس ، حالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي الاعمال التركية عقب طرح ثاني اعلان المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان والذي يعد من اهم الاعمال التركية التي حققت نجاح كبير للغاية خلال عرض المواسم الخمس، وتم بالايام الماضية تم الكشف عن عرض قيامة المؤسس عثمان علي قناة اي تي في التركية.

قيامة عثمان لازورا الموسم السادس

حالة من الترقب الشديد عقب النجاح الكبير والباهر الذي حققه مسلسل قيامة عثمان خلال فترة عرض الأجزاء السابقة، وبات الكثير من محبي ومتابعي الدرما التركية يتساءل عن موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، ومن المتوقع أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في بداية شهر أكتوبر 2024 المقبل، وينتظر المشاهدون بفارغ الصبر عرض الجزء السادس من المسلسل لاستكمال أحداثه المثيرة والمشوقة.

أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان يعرض مسلسل قيامة عثمان على العديد من القنوات الفضائية، وقد نجح المسلسل في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ومن أهم هذه القنوات قناة فجر الجزائرية وقناة ATV التركية، وسنوضح لكم ترددات هذه القنوات.

تردد قناة ATV التركية عرب سات.

تردد القناة 10769.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد القناة 12034.

معد الترميز 27500.

معامل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد القناة 11034.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودى.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.