الفراخ بقت بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024 وأسعار الكتاكيت وكرتونة البيض في مصر

lekaa تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الفراخ بقت بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024 وأسعار الكتاكيت وكرتونة البيض في مصر
أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024، تؤثر تقلبات أسعار الدواجن بشكل كبير على حياة المواطنين، حيث تعتبر الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني. وتسعى الدولة جاهدة لتوفير الدعم اللازم لقطاع الدواجن من خلال توفير السيولة اللازمة لاستيراد الأعلاف، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024

إليكم أسعار الفراخ اليوم 28 أغسطس 2024:

  • الفراخ البيضاء تباع في المزارع بسعر 65 جنيه للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك في المحلات إلى 72 جنيه.
    الفراخ البلدي سعر الكيلو في المزرعة يبلغ 84 جنيه، بينما يرتفع إلى 93 جنيه في المحلات.
    الفراخ الساسو يبلغ سعر الكيلو في المزرعة 95 جنيه، و يصل إلى 100 جنيه عند البيع للمستهلك.
    الفراخ الأمهات تباع في المزارع بسعر 55 جنيه للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك في المحلات إلى 62 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28-8-2024

  • يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 10 و 10.25 جنيه، والمشعر بين 10.25 و 10.50 جنيه، والهجين بين 10.75 و 11 جنيه.
  • يبلغ سعر الكتكوت الروزي للتسمين ما بين 23 و 23.25 جنيه، بينما يبلغ سعر الفيومي منه ما بين 21 و 21.25 جنيه.
  • يبلغ سعر كتكوت الجميزة ما بين 23 و 23.25 جنيه، وسعر كتكوت الساسو شيفر بيور ما بين 13 و 13.25 جنيه، أما الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام فيتراوح سعره بين 34.50 و 34.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلية عند مستوى معقول، حيث يبلغ سعر الطبق الأبيض 147 جنيهًا والطبق الأحمر 150 جنيهًا في المزرعة، وتأتي هذه الأسعار وسط وجود نحو 38 ألف منشأة داجنة في مصر، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

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