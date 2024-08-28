“من هنا “.. بالخطوات طريقة التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

في إطار دعم الحكومة العمانية لريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني فقد أطلقت هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بطاقة ريادة الأعمال، وتهدف هذه البطاقة إلى تقديم مزايا عديدة لأصحاب المشاريع الناشئة بما في ذلك تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية وغيرها من الخدمات التي تسهم في زيادة نمو الأعمال، ومن خلال هذه السطور نوضح كخطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة.

التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2024

التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان يتم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.

اختيار خدمة بطاقة ريادة الأعمال بعد تسجيل الدخول.

ستظهر لك استمارة طلب إلكترونية.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل معلوماتك الشخصية، تفاصيل المشروع ونوع النشاط التجاري.

بعد إكمال الاستمارة وإرفاق المستندات قم بمراجعة البيانات للتأكد من صحتها ثم اضغط على تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة ريادة الأعمال

للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشمل هذه الشروط ما يلي: