وزارة التربية الوطنية تكشف عن موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر للطلاب والطالبات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد الدخول الدراسة لجميع الطلاب والمعلمين والاداريين وذلك بعد الانتهاء من اعلان نتائج اختبارات العام الدراسي السابق، كما أكدت الوزارة أن ستكون حضور في جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، لذلك أوضحت الوزارة خطة زمنية وهذا سنتعرف عليها في هذا التقرير تابعونا.

موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر

صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد بدء العام الدراسي الجديد سواء في الخاص أو الحكومي كما أكدت الوزارة على أهمية استعداد الطلاب وأولياء الأمور وشراء مستلزمات الدراسة وجاءت موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر فيما يلي:

يعود الإداريين والمعلمون إلى عملهم يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر.

يبدأ التلاميذ دراستهم بجميع المدراس والجامعات يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في فبراير 2025 ويتم اختتام العام الدراسي في يونيو 2025 ويحصل الطلاب والمعلمون على إجازة نهاية العام بعد انتهاء الدراسة.

عطلة المدارس الرسمية في الجزائر

تحرص وزارة التربية والتعليم على تحديد الخطة الزمنية قبل العام الدراسي لضمان نجاح سير العملية التعليمية بشكل مثالي، وفي هذا السياق حددت وزارة التربية الوطنية الخطة الزمنية وجاءت على النحو التالي:

إجازة رأس السنة الميلادية يوافق يوم 1 يناير 2025.