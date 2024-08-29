بعد صدورها “الموارد البشرية” تكشف عن سبب رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي 1446

سبب رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي من ضمن الأسئلة المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولذلك كشفت وزارة الموارد البشرية أبرز الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الدعم، بالإضافة إلى أنها قامت بالرد على أحد الشائعات المتداولة حول زيادة رواتب الضمان الاجتماعي وتم نفي ذلك ولا صحة له في مجمل الأساس، ولمعرفة المزيد من المعلومات تابعونا.

سبب رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهم أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي، وفيما يلي سيتم ذكرها بشكل مفصل:

في حالة لم يتم تجديد العقد الايجار المقدم في الأوراق والمستندات المدرجة.

إذا لم يتم تحديث البيانات الخاصة بك، بشكل مستمر.

عند مغادرة المستفيد البلاد لمدة تزيد عن ثلاث أشهر فيما بعد.

مع العلم أنه في حين لم يتم إضافة كافة التابعين بالمنزل يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الطلب.

الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

بعد تم إلقاء الضوء على سبب رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي سوف نوفيكم بخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وهي ستكون في التالي: