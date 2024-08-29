موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس حيث من المتوقع أن تعلن الشركة المنتجة للمسلسل عن إعلان الجزء السادس من المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتم عرض أولى حلقات المسلسل خلال الأيام الاخيرة من شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم ، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أقوى المسلسلات التاريخية التركية والتي تحظى علي نسب مشاهدة عالية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يترقب الكثير من جمهور مسلسل المؤسس عثمان موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس حيث انتهى الجزء الخامس من المسلسل خلال الأيام الماضية ، وينتظر جماهير المسلسل الأحداث القادمة و المثيرة خلال الجزء السادس ، وتم طرح الإعلان الترويجي للموسم الجديد من المسلسل والذي يحمل الكثير من الأحداث الشيقة ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الأول من الموسم السادس خلال أخر أيام شهر سبتمبر 2024 أو أول أسبوع من شهر أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم متابعة الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشة قناة ATV التركية ، حيث يتم عرض حلقة جديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، كما يتم عرض جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية مدبلجة باللغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع ، ويشاهد ملايين المشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط مسلسل قيامة عثمان.