أحسب هتجيب ايه أول الشهر ! .. قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024

تزامنًا مع اقتراب صرف تموين شهر سبتمبر 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024 حيث نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار السلع التموينية ، وأكدت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلتزم بالاسعار المنخفضة للسلع التموينية والتي تم توفيرها في جميع المنافذ الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين حيث يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة ، وخلال السطور التالية نكشف عن قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024.

قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024

ازدادت عمليات البحث خلال السطور التالية عن قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024 حيث يتم توفير الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة تتناسب مع جميع المواطنين وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين خلال الشهور الاخيرة الماضية وإليكم قائمة أسعار التموين شهر سبتمبر 2024.

زجاجة زيت 800 مللي بعر 30 جنيهًا.

كيلو جرام واحد من السكر المعبأ 13 جنيهًا.

مسحوق غسيل اتوماتيك 25 جنيهًا.

مسحوق غسيل عادي 18 جنيهًا.

مكرونة 800 جرام 12 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام 8 جنيهات.

علبة تونة 32 جنيهًا.

علبة صلصة 10 جنيهات.

موعد صرف تموين شهر سبتمبر 2024

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف تموين شهر سبتمبر 2024 حيث يبدأ صرف السلع التموينية يوم الأحد القادم الموافق 1 سبتمبر 2024 ، وتتوفر الكثير من السلع التموينية المختلفة في جميع منافذ وزارة التموين ، ويحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا بينما يحصل الفرد الخامس على البطاقة التموينية على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.