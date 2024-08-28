أحصل على السيارات المجهزة الآن عن طريق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

المواطنون والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة يتساءلون في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وذلك من أجل التعرف هل صدر كارت الخدمات المتكاملة الخاص بهم ويمكنهم الحصول على معاشهم وما يرغبون في الحصول عليه من هذا الكارت أم لا، ونوضح لكم في تقرير اليوم خطوات الاستعلام بشئ من التفصيل، فكونوا معنا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن بكل سهولة لذوي الاحتياجات الخاصة التعرف على تفاصيل كارت الخدمات المتكاملة الخاص به، وذلك من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث خطوات الاستعلام عن الكارت والطلبات تأتي على النحو التالي:

على المستعلم أن يتوجه في بداية الأمر إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

يتجه إلى صفحة الاستعلام عن الطلبات.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، ثم انقر على “بحث”.

وبعدها تظهر لك التفاصيل الخاص بكارت الخدمات الخاص بك.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وفيما يخص كارت الخدمات المتكاملة، فمن خلاله يمكن أن يحصل المعاق على الكثير من الخدمات، والتي منها ما يلي:

الحصول على راتب شهري ثابت من قبل الحكومة المصرية.

إمكانية الدمج داخل المدارس.

استيراد السيارات والإعفاء الجمركي من عدد من السلع.

رسم المترو وبعض المواصلات مجانية.

إمكانية الجمع بين معاشين.

الكشف المجاني داخل مستشفيات الجمهورية.

بالإضافة إلى عدد كبير من المزايا، والذي يمكن أن يحصل عليه المواطن إن حصل على كارت الخدمات المتكاملة هذا، حيث يفيده كثيرًا.