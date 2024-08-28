بداية العد التنازلي .. متى اليوم الوطني السعودي 94؟ .. وكم مدة الإجازة للطلاب والموظفين

أيام قليلة ويأتي اليوم الوطني السعودي، يوم الاحتفال العظيم بالمملكة العربية السعودية، والذي هو ذكرى توحيد المملكة وتواجدها بالاسم الحالي التي هي موجودة عليه الآن، ذلك اليوم الذي اعتمدته الحكومة السعودية إجازة رسمية في كل أنحاء البلاد، ونوضح لكم متى اليوم الوطني السعودي لهذا العام وأيضًا موعد الإجازة الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والطالبات، فكونوا معنا.

متى اليوم الوطني السعودي 94؟

يتم الاحتفال كل سنة في نفس اليوم الذي هو الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2024 بذكرى اليوم الوطني السعودي، حيث الاحتفال بتوحيد المملكة العربية السعودية بعد أن كانت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وهذا العام يصادف ذكرى الاحتفال الرابعة بعد التسعين من يوم التوحيد، ويصادف هذا العام الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر القادم عن عام 2024.

الموافق العشرين من شهر ربيع الأول عن عام 1446.

متبقي من الآن 26 يوم على الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

متى إجازة اليوم الوطني السعودي؟

وضحنا لكم متى موعد اليوم الوطني القادم، وفيما يخص اليوم الوطني السعودي فهو إجازة رسمية في كل أنحاء المملكة وفقًا لأمر ملكي سابق، وسيكون يوم الإجازة هو نفسه اليوم الوطني، حيث الإجازة في الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر من عام 2024.

حيث يستمر الاحتفال في المدارس والجامعات لمدة أسبوع كامل، بينما يوم الإجازة يوم واحد فقط وهو يوم الأحد فقط، وذلك في كل أنحاء المملكة وأيضًا بالمدارس والجامعات.