رابط مباشر.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

في إطار دعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة، تقدم الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تهدف إلى توفير دعم مالي للنساء اللواتي لا يزاولن أي نشاط اقتصادي أو عمل خارجي، حيث تعد هذه المنحة جزءًا من الجهود الحكومية لدعم النساء في المنزل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسرة، سنستعرض في هذا المقال كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للقبول في البرنامج.

التسجيل للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن التسجيل بسهولة في منحة المرأة المتمثلة في البيت عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وادخل إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

انتقل إلى قسم المنح أو البرامج الاجتماعية المتاحة على الموقع.

إذا كنت مسجلاً مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الحالية.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن استمارة طلب منحة المرأة الماكثة في البيت.

املأ الاستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، والعنوان الحالي.

قدم المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

مراجعة الطلب ثم الضغط على ايقونة التأكيد.

الشروط المطلوبة للقبول في منحة المرأة الماكثة في البيت

للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب على المتقدمة استيفاء بعض الشروط الأساسية، والتي تشمل: