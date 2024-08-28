استعد للحصول على المعاش .. كم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

أصحاب المعاشات يتساءلون في الوقت الحالي عن كم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث ينتظرون موعد صرف المعاشات من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تقوم بصرفه في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ونوضح لكم متى يتم صرف المعاشات وأيضًا أماكن صرف المعاشات، فكونوا معنا.

كم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر

متبقي ثلاث أيام تقريبًا ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2024 وذلك لأصحاب المعاشات، حيث يتم الصرف في اليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث يوم الأحد القادم الأول من شهر سبتمبر من عم 2024، علمًا بأن المعاشات التي سيتم صرفها هذا الشهر ستكون مشمولة بالزيادة 15%، حيث تِلك الزيادة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للمواطنين والمواطنات بداية من شهر مارس المنصرم.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر

وضحنا لكم كم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر، وبالنسبة للأماكن التي يتم صرف المعاشات منها، فقد حددت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية الأماكن، والتي هي كالتالي:

جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جميع الصرافات الآلية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من خلال مكاتب البريد المتواجدة في مختلف فروع الجمهورية.

متاح أيضًا صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية فودافون كاش واتصالات كاش وغيرها.

علمًا بأن الصرف سيكون في اليوم الأول من الشهر، حيث مع بداية الساعات الأولى من يو م الأحد القادم إن شاء الله سيبدأ الصرف من مختلف الأماكن، ومن أي مكان بالجمهورية وفي أي وقت.