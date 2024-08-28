“هنـــا” طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024 عبر tk.moss.gov.eg

منذ أيام قليلة حصل المواطنون والمواطنات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة على المعاش الخاص بهم، ونجد الآن البحث قائم من قبل المواطنين الجدد يرغبون في التعرف هل تم شهولهم في الدعم أم لا، ولذا يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024، ونوضح لكم بالخطوات الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المشمولين في الدعم، فتابعوا معنا.

طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطنون والمواطنات المقدمين في دعم تكافل وكرامة الاستعلام عن أسمائهم بأكثر من طريقة، حيث يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على رقم 19524، والتعرف على المشمولين، أو يمكن الاستعلام عبر الشبكة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يدخل المستعلم إلى موقع تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت، وذلك للاستعلام.https://tk.moss.gov.eg/

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة.

انقر على زر استعلام، وبعدها سوف تستعلم عن اسمك، هل أنت من المشمولين الجدد أم لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024 بشكل صحيح، وبالنسبة لموعد صرف المعاشات فيتم صرفه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، حيث تم صرف معاش شهر أغسطس في الخامس والعشرين من أغسطس المنصرم، ومفترض أن الشهر القادم من المعاش سوف يتم صرفه في اليوم الخامس عشر من سبتمبر، حيث يمكن للمواطنين السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال مكاتب البريد المصرية ومن خلال أيضًا المحافظ الإلكترونية، وذلك في أي وقت يرغب به المواطن.