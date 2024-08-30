فرصة لكل من يبحث عن عمل .. التسجيل في وظائف منصة جدارات بالسعودية .. الشروط والخطوات

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية منصة جدارات وذلك لإتاحة الفرصة لجميع العاطلين عن العمل للحصول على فرصة جديدة لهم في القطاع العام أو الخاص داخل المملكة، وعليه فقط تم توفير ما يزيد عن 70,000 وظيفة شاغرة تناسب مختلف المواطنين ممن يبحثون عن عمل مناسب لهم يتوافق مع المؤهلات التي حصلوا عليها، وجدير بالذكر أن منصة جدارات تم تطويرها مؤخرًا حتى تتناسب مع رؤية المملكة المستقبلية عام 2030.

رابط التسجيل في وظائف منصة جدارات

أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة خدمة التسجيل في وظائف منصة جدارات، وذلك لاتاحة الفرصة في إيجاد عمل مناسب لجميع المواطنين في المملكة حيث أنها تحرص على توظيف عدد كبير في القطاع الحكومي والخاص، لذلك يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة جدارات الرسمية على الإنترنت.

الرسمية على الإنترنت. تسجيل الدخول باستخدام الاسم ورقم المرور.

التحديد على بوابة نفاذ الوطني الموحد.

كتابة كافة المعلومات والبيانات الشخصية على المنصة.

تعبئة البيانات اللازمة داخل المنصة ثم استكمال عملية التسجيل بعد ذلك بالخطوات المطلوبة.

يمكن لمن يبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص التقديم مباشرة دون التحقق منه في منصة جدارات.

شروط التسجيل في منصة جدارات

وفرت منصة جدارات فرص عمل لجميع مواطني المملكة ممن يبحثون عن فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم التعليمية، وذلك بناءا على مجموعة من البنود والأحكام التي يتمكن من خلالها الموقع قبول التسجيل في المنصة وطلب التوظيف سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص داخل المملكة، وذلك بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لهذا نوضح أبرز الشروط التي أكدت عليها المنصة والتي جاءت على النحو التالي: