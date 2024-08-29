سجل حالا في وظائف الدفاع المدني 1446 من الرابط المباشر للتسجيل .. الشروط والخطوات

أعلن الدفاع المدني عن الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف المديرية العامة 1446 بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث ينتظر معظم مواطنين المملكة موعد فتح باب التسجيل بشكل رسمي للتقديم، خاصة وأنها توفر مزايا متنوعة أبرزها الرواتب المجزية التي تمنح الموظفين بها فرصة العيش في مستوى جيد، لذلك نسلط الضوء خلال هذا التقرير على أهمية هذه الوظائف والخطوات المتبعة في التسجيل والشروط التي ينبغي مراعاتها قبل التقديم على إحدى وظائف الدفاع المدني.

شروط وظائف الدفاع المدني 1446

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم عليها مع مراعاة بعض الشروط التي ينبغي توفرها في المتقدمين ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع الإقامة الدائمة داخل الدولة.

التقديم على الوظائف يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 حتى 35 عام.

ألا يكون المتقدم موظف في إحدى القطاعات الخاصة أو العامة بالمملكة.

الحصول على مؤهل دراسي يعادل الوظيفة التي يقدم عليها.

تصديق الشهادة العلمية من وزارة التعليم بالمملكة في حال كانت من خارج الدولة.

اجتياز جميع الاختبارات التي تساهم في قبول المتقدم للوظيفة أثناء المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية والصحية

الكشف الطبي للتأكد من سلامة المتقدم الجسدية.

التمتع بسيرة طيبة والسلوك حسن.

عدم وجود أي أحكام قضائية على المتقدم خلو صحيفته الجنائية من أي أحكام.

خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي 1446

للتقديم على وظائف الدفاع المدني في المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات التي حددتها مديرية الدفاع المدني كالآتي: