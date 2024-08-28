فرصة الحصول على 40 ألف جنيه من بعض الوظائف المطلوبة في البوسنة والهرسك

يستمر بحث الشباب عن الوظائف بشكل مكثف لذلك أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص ممتازة في البوسنة والهرسك في مختلف التخصصات من بينها مهندس مدني، عمال بناء، حدادين مسلح، نجارين مسلح، بالإضافة إلى مبيض محارة ونقاش ومبلط، كما تم الإعلان عن مثبت واجهات، جميع هذه الوظائف يمكن التقديم عليها من خلال موقع وزارة العمل مع الأخذ بالاعتبار أن هناك اختبار لتحديد مستوى مهارة المتقدم على الحرف المطلوبة حيث يتم الخضوع له في مقر ديوان عام الوزارة.

مميزات فرص العمل في البوسنة والهرسك

تتنوع المميزات التي يحصل عليها العاملين في البوسنة والهرسك، لذلك نوفر لكم أبرزها:

الحصول على مبيت مكيف.

توفير وجبات خلال فترة العمل.

وجود مواصلات تخص الشركة من وإلى مقر العمل.

توفير تأمين طبي واجتماعي للعاملين.

تأمين صحي إضافي ضد الإصابات والحوادث التي تحدث للعمال في مواقع البناء.

الحصول على عقد لمدة عام قابل للتجديد.

بيئة عمل متميزة من خلال التعامل مع موظفين بكفاءات ومهارات عالية.

دفع تكاليف السفر بالتقسيط على دفعات من الراتب بعد تسلم العمل.

التقديم على العمل يتم بشكل مجاني دون وسطاء أو رسوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البوسنة والهرسك

أشارت وزارة العمل إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق الهامة التي يتم من خلالها قبول المتقدمين إلى العمل من بينها الآتي:

نسخة من المؤهل الدراسي.

صورة سارية من جواز السفر.

نسخة من شهادات الخبرة في المهنة المتقدم لها.

كيفية التقديم على وظائف البوسنة والهرسك

يمكن التقديم والحصول على فرصة عمل في البوسنة والهرسك من خلال التوجه للإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة، وعليه فقد أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح بدءا من يوم الأحد 25 أغسطس لمدة 7 أيام متواصلة حيث يتم التواصل بشكل هاتفي مع جميع المتقدمين من خلال الإدارة المخصصة، وذلك لتحديد موعد لهم لتسليم الأوراق المطلوبة للعمل، كما أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء اختبار تحديد مستوى مهارة المتقدمين على الحرف المطلوب بديوان عام الوزارة.

رواتب فرص العمل في البوسنة والهرسك

صرحت وزارة العمل أن رواتب المتقدمين تصل إلى 700 يورو شهريا لكافة المهن، ما عدا المتقدمين لوظيفة المهندس فإن الراتب يتم تحديده بناءا على سنوات الخبرة الموجودة لديهم.