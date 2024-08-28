فرصة الحصول على وظيفة في مجمع خادم الحرمين الشريفين 1446 من خلال منصة جدارات .. طريقة التقديم والمتطلبات

أتاحت المملكة العربية السعودية وظائف مجمع خادم الحرمين الشريفين والتي تعتبر من أهم الفرص المميزة التي تهدف من خلالها المملكة إلى خدمة السنة النبوية الشريفة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز القيم الإسلامية، وعليه فقد أتاحت منصة جدارات الإلكترونية لجميع المتقدمين التسجيل في هذه الوظائف بيسر وسهولة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة مع ضرورة التحقق من تطابق المتقدم للشروط التي حددها مجمع خادم الحرمين حتى يضمن المتقدم قبوله في هذه المؤسسة الهامة بالدولة.

التقديم على وظائف مجمع خادم الحرمين الشريفين

التقديم على وظائف المجمع من خلال منصة جدارات يمكن الحصول عليها بشكل منظم، لذلك يمكن التقديم من خلال بعض الخطوات الأساسية ومن أهمها الآتي:

التوجه بزيارة منصة جدارات الإلكترونية.

الإلكترونية. تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب الجديد للمستخدم في حال لم يكن لديه حساب مسبق على المنصة.

التوجه إلى قسم وظائف للبحث عن الوظائف المتاحة في مجمع خادم الحرمين الشريفين الحديث النبوي.

قراءة وصف الوظيفة والشروط المحددة لكل عمل.

التحديد على رابط التقديم للوظيفة المناسبة ثم تعبئة نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة.

رفع وإرفاق المستندات المطلوبة من أهمها السيرة الذاتية والشهادات الأكاديمية التي حصل عليها المتقدم.

تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة مع ضرورة الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعته.

تصل إليك رسالة تأكيد تقديم الطلب على بريدك الإلكتروني.

الحضور للمقابلة الشخصية في حال تم استدعائه.

أخيرًا الاستعداد للمرحلة النهائية والأخيرة من إجراءات التوظيف.

شروط التقديم على وظائف مجمع خادم الحرمين الشريفين

حتى يتم تقديم طلب التوظيف بنجاح ينبغي على المتقدمين استيفاء بعض الضوابط التي حددتها الوزارة، لذلك تأتي أبرز هذه الشروط في الآتي: