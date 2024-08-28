سجل الآن عبر منصة أبشر الإلكترونية المواليد الجدد .. اعرف الخطوات والشروط

ازدادت الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة السعودية لجميع المواطنين مما جعلها تزدهر بشكل كبير ضمن الدول المتقدمة التي تحرص على توفير كافة خدماتها بشكل إلكتروني لمواكبة التطورات التكنولوجي، ومن ضمن هذه الخدمات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر الإلكترونية ويتم التسجيل ببعض الخطوات البسيطة التي يتم تنفيذها من المنزل بشكل إلكتروني، مما يساعد ذلك على توفير الوقت والجهد للأب والأم، لذلك حتى يستفيد المواطن من هذه الخدمة عليه أن يتحقق من توافر بعض الشروط التي وضعتها الدولة حتى يتمكن من إجراء التسجيل بنجاح.

طريقة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

وفرت المملكة مجموعة من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الحصول على العديد من الخدمات الحكومية وأبرزها تسجيل المواليد بشكل إلكتروني، حيث يمكن تنفيذ ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الآتي:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. التحديد على ابشر أفراد ثم تسجيل رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور ثم اضغط على خيار دخول.

التحديد على دليل الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك حدد على قطاع الأحوال المدنية.

النقر بعد ذلك على التسجيل واقعة الميلاد.

ملء وتعبئة نموذج التقديم ببيانات المولود الذي ترغب في تسجيله ومن أبرزها محل السكن واسم المولود وغير ذلك من المعلومات الهامة الرسمية.

استكمال إجراء دفع الرسوم حتى تتمكن من إتمام عملية تسجيل المولود.

التحديد في النهاية على خيار حفظ الطلب.

شروط تسجيل المواليد عبر أبشر

يمكن لجميع الآباء تسجيل أبنائهم عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك باتباع بعض الخطوات التي سبق وأن أشرنا إليها، لذلك حتى تتمكن من تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر الإلكترونية ينبغي التحقق من مجموعة من الشروط قبل التقدم بالطلب والتي تتمثل في الآتي: