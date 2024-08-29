بالتفصيل خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الطريقة والشروط

أعلنت وزارة المالية في الجزائر عن زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين وتأتي هذه الزيادة في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لها ضمن تحديات الدولة للظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من ان الاعلان عن هذه الزيادة تم بالفعل إلا أن الوزارة لم تؤكد حتى الآن على موعد محدد لصرف الرواتب بعد الزيادة إلا أنه من المتوقع أن يتم الصرف تلك الزيادة على الرواتب خلال الفترة المقبلة، وعليه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي المحدد عن صرف الرواتب بالزيادة الجديدة عبر منصة الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

زيادة جديدة للمتقاعدين والاستعلام عنها

حتى يتمكن المواطنين من التعرف على جميع التفاصيل لرواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، أكدت وزارة المالية الجزائرية على توفير منصة إلكترونية للاستعلام عن الرواتب بالنسبة للمتقاعدين ويتم الاستعلام بناءا على الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة وزارة المالية الجزائر الجزائرية الرسمي على الإنترنت.

الجزائرية الرسمي على الإنترنت. إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابه.

النقر بعد ذلك على خيار الخدمات الإلكترونية ضمن الخيارات المتاحة على القائمة الرئيسية.

التحديد على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إضافة جميع المعلومات والتفاصيل التي تخص المتقاعد صاحب الراتب بعد الزياده في الحقول المعد لذلك.

التحديد على خيار الاستعلام أخيرًا حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب خلال الشهر الحالي.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في الجزائر

حتى يتمكن المتقاعدين من الحصول على مراتبهم بعد الزيادة الجديدة وقبل التوجه الى منصة وزارة المالية للاستعلام عن الرواتب الجديدة بعد الزيادة ينبغي في البداية توافر بعض الشروط والضوابط الأساسية التي أكدت عليها وزارة المالية في الدولة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: