الوكالة الوطنية تحذر المواطنين من إيقاف منحة البطالة لبعض الفئات .. تجديد الدعم والخطوات والشروط

تواجه معظم الدول تحديات اقتصادية متزايدة لذلك أصبحت البرامج الداعمة للمواطنين هامة من أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة ومن بين تلك المنح منحة البطالة التي تعتبر من الأدوات الهامة في مساعدة الأفراد على تجاوز الأوقات الصعبة، ومع ذلك فإن استمرار الاستفادة من هذه المنح لا يكون دائما مضمون حيث يتعرض بعض المستفيدين إلى المخاطر التي يترتب عليها فقدان الدعم، إذا لم يلتزم المستفيد بالشروط والضوابط التي حددتها الوزارات، وفي هذا السياق أكدت الحكومة الجزائرية في البيان الأخير لها على ضرورة تجديد منحة البطالة بشكل دوري مما يتطلب من جميع المستفيدين متابعة الإجراءات المحددة لضمان استمرارية الدعم، وعليه فقد شددت الحكومة على إبراز الحالات التي تؤدي إلى إسقاط اسقاط المستفيدين من القائمة المستحقة بشكل كامل وفقدان المنحة.

حالات فقدان استحقاق منحة البطالة في الجزائر

أكدت الحكومة الجزائرية على الحالات التي تؤدي إلى فقدان المنحة بشكل نهائي ومنها الآتي:

حصول المستفيد على وظيفة هو أو زوجته في إحدى قطاعات الدولة.

قرار المستفيد بوقف الدعم بشكل نهائي ومتنوع عن الحصول على المنحة.

استمرار المستفيد من المنحة في رفض العروض التي تأتي إليه للعمل ضمن مؤهلاته ومهاراته.

امتناع المستفيد عن المشاركة في برامج التدريب التي توفرها له برامج الدعم حتى يتمكن من تحسين مهاراته.

وجود دخل ثابت لدى المستفيد أو زوجته يساعده على تغطية احتياجاتهم المالية.

اكتشاف معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة أثناء فحص طلب الحصول على المنحة.

إجراءات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

أكدت السلطات الجزائرية على جميع المستفيدين من منحة البطالة ضرورة تجديد المنحة كل ستة أشهر لضمان استمرارية الاستحقاق حيث يمكن للمستفيد تجديد الدعم من خلال الآتي: