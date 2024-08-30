لو عايز تبقى مليونير فرصتك معنا .. اشترك في مسابقة الحلم من اي دولة عربية على أرقام الاشتراك وادخل السحب

يهتم معظم المواطنين العرب بالمشاركة في مسابقة الحلم والتي تعتبر من أهم المسابقات التي توفر جوائز مالية كبيرة لذلك يرغب معظم المواطنين في التعرف على الطريقة الصحيحة للاشتراك والتقديم في المسابقة التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، لذلك نسلط الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها الاشتراك وأيضًا التعرف على الأرقام التي حرصت إدارة المسابقة على طرحها حتى يتمكن جميع مواطني العالم العربي من الاشتراك في المسابقة والحصول على فرصة الدخول لسحب إحدى جوائز البرنامج.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك بسهولة في مسابقة الحلم من خلال الحصول على رمز الدولة التابع لها المواطن ثم ارسال كلمات حلم أو دريم إلى الرقم المخصص للدولة للاشتراك في المسابقة بنجاح، حيث يمكن الاشتراك من خلال الأرقام التالية:

الاشتراك من الكويت 4141.

التسجيل من سوريا 1555.

أيضا يمكن الاشتراك من البحرين من خلال الرقم 94000.

الاشتراك من سلطنة عمان على الرقم 90434.

للاشتراك من البحرين 94000.

التسجيل من السعودية عن طريق الرقم 650444.

الاشتراك من مصر بالرقم 95458 أو 95450.

خطوات وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

يمكن لجميع مواطني الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على فرصة السحب على جوائز البرنامج العينية والمالية التي تصل قيمتها إلى مليون دولار، لذلك يتم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية: