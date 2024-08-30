لو عايز تبقى مليونير فرصتك معنا .. اشترك في مسابقة الحلم من اي دولة عربية على أرقام الاشتراك وادخل السحب

يهتم معظم المواطنين العرب بالمشاركة في مسابقة الحلم والتي تعتبر من أهم المسابقات التي توفر جوائز مالية كبيرة لذلك يرغب معظم المواطنين في التعرف على الطريقة الصحيحة للاشتراك والتقديم في المسابقة التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، لذلك نسلط الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها الاشتراك وأيضًا التعرف على الأرقام التي حرصت إدارة المسابقة على طرحها حتى يتمكن جميع مواطني العالم العربي من الاشتراك في المسابقة والحصول على فرصة الدخول لسحب إحدى جوائز البرنامج.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن الاشتراك بسهولة في مسابقة الحلم من خلال الحصول على رمز الدولة التابع لها المواطن ثم ارسال كلمات حلم أو دريم إلى الرقم المخصص للدولة للاشتراك في المسابقة بنجاح، حيث يمكن الاشتراك من خلال الأرقام التالية:
- الاشتراك من الكويت 4141.
- التسجيل من سوريا 1555.
- أيضا يمكن الاشتراك من البحرين من خلال الرقم 94000.
- الاشتراك من سلطنة عمان على الرقم 90434.
- للاشتراك من البحرين 94000.
- التسجيل من السعودية عن طريق الرقم 650444.
- الاشتراك من مصر بالرقم 95458 أو 95450.
خطوات وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا
يمكن لجميع مواطني الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على فرصة السحب على جوائز البرنامج العينية والمالية التي تصل قيمتها إلى مليون دولار، لذلك يتم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق مسابقة الحلم على الهاتف.
- إنشاء حساب جديد بواسطة البريد الإلكتروني.
- إضافة رقم الهاتف المحمول مع ضرورة التحقق من صحته وذلك بعد أن يتم إرسال رسائل نصية تتضمن كود التحقق لإدخاله في الحقل المخصص له.
- إضافة الهوية مع تضمين اسم المتقدم كاملا و إضافة تاريخ الميلاد.
- الضغط بعد ذلك على الطريقة المناسبة للاشتراك سواء كنت ترغب في الاشتراك عبر التطبيق أو استكمال المسابقة عن طريق الرسائل النصية.
- الإجابة عن جميع الأسئلة التي يرسلها اليك البرنامج على رقم هاتفك بدقة وذلك لضمان الحصول على فرصة الانتقال لسحب الجائزة الكبرى.
- ضرورة التأكد من أن جميع الإجابات تم إضافتها بشكل صحيح حتى لا تقع في أي أخطاء تمنع عنك الاشتراك في المسابقة.