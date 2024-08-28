” أعمال الدراما التركية “.. استقبل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على نايل سات

قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات المشهورة في مجال الإعلام العربي وتقدم مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والإخبارية وتحظى القناة بمتابعة واسعة في مختلف الدول العربية، خاصة في الجزائر نظرا لتنوع برامجها وجودة محتواها من بين البرامج المميزة التي تعرضها القناة، وتبرز المسلسلات التركية التي أصبحت لها شعبية كبيرة في العالم العربي وفي هذا المقال نستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

لتمكين المشاهدين من متابعة المحتوى المتميز لقناة الفجر الجزائرية بما في ذلك المسلسلات التركية الشهيرة وتم تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية، والذي جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12645.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية محتوى متنوع يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية ومن أبرز ما تعرضه القناة: