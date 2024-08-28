“فرح أولادك وسليهم”.. ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي بشكل عام وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب الصغار ويشجعهم على التعلم والابتكار، ويتميز محتوى القناة بتنوعه وجودته وتعرض مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تنمي مهارات الأطفال وتبني شخصياتهم وفي هذا المقال، سوف نوضح طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وكيفية استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يمكن متابعة المحتوى المميز التي تقدمه قناة كراميش للأطفال على نايل سات وذلك من خلال التردد الخاص بها على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10430.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما جاء تردد قناة كراميش للأطفال على عرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11390.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية استقبال قناة كراميش

تأكد من توصيل جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل صحيح بالتلفاز والأقمار الصناعية ويمكن استقبال قناة كراميش بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: