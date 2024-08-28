قرار زيادة 100 ألف دينار للمتقاعدين مع راتب شهر سبتمبر 2024.. وزارة المالية توضح التفاصيل

أخبار كثيرة انتشرت في الفترة الأخيرة يرغب الجميع في الاستعلام عن حقيقتها، من ضمنها حقيقة زيادة 100 الف دينار للمتقاعدين مع راتب شهر سبتمبر 2024، وهذا الخبر انتشر بشكل واسع بين جميع المواطنين في العراق، وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لذا قامت وزارة المالية بالرد على هذا الخبر، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة به، والجدير بالذكر أن آخر زيادة تم توفيرها في رواتب المتقاعدين كانت في عام 2023، حيث تم تحديد وقتها الحد الأدنى للرواتب والذي بلغ 500 ألف دينار.

زيادة 100 ألف دينار للمتقاعدين مع راتب شهر سبتمبر 2024

تم الرد على جميع الأخبار المنتشرة التي من ضمنها زيادة 100 ألف دينار للمتقاعدين مع راتب شهر سبتمبر 2024، وذلك من قبل وزارة المالية بالعراق، حيث أكدت أن جميع تلك الأخبار تعد شائعات ولا أساس لها من الصحة، وأكدت أن الزيادة الأخيرة المعلنة من الدولة كانت في شهر نوفمبر عام 2023، وحتى الآن لا نية لتطبيق أي زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين.

وأشارت وزارة المالية على ضرورة اتباع فقط الأخبار التي تطرح من الجهات الرسمية في العراق، وتجنب الإنصات إلى أي أخبار أخرى يتداولها البعض من الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف جميعها الى إحداث بلبلة وضجة في العراق.

كيفية الاستعلام عن قيمة الراتب التقاعدي 2024

يمكن لجميع الأفراد المستفيدة من دعم المتقاعدين بدء الاستعلام عن قيمة الراتب، الذي يقدم إليهم بشكل شهري، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية الإلكتروني، والذي يحتاج إلى تنفيذ خطوات هامة هي كالتالي: