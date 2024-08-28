موعد الدخول المدرسي في عمان 2024-2025 وأهم العطلات الرسمية

موعد الدخول المدرسي في عمان تساءل أولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في سلطنة عمان لتلبية حاجات أبنائهم من مستلزمات مدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أن هناك اختلاف في موعد بداية الدراسة في جميع دول العالم وعلى هذا الأساس أوضحت الوزارة الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025 للمعلمين والطلاب وذلك وسوف نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقعنا

موعد دخول المدرسي في عمان

أصدرت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم في سلطنة عمان بيان توضح به الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالاتي: