موعد الدخول المدرسي في عمان 2024-2025 وأهم العطلات الرسمية

موعد الدخول المدرسي في عمان تساءل أولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في سلطنة عمان لتلبية حاجات أبنائهم من مستلزمات مدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أن هناك اختلاف في موعد بداية الدراسة في جميع دول العالم وعلى هذا الأساس أوضحت الوزارة الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025 للمعلمين والطلاب وذلك وسوف نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقعنا
موعد دخول المدرسي في عمان
أصدرت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم في سلطنة عمان بيان توضح به الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالاتي:
- بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة سوف يوافق السادس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2024 وهو يوافق يوم الإثنين.
- الموعد الرسمي لنهاية السنة الدراسية العاشر من شهر يونيو 2025 .
- بداية العام الدراسي للمعلمين والمعلمات 26 من شهر أغسطس 2024.
- وهناك بعض المؤسسات التعليمية التي سوف تبدا بها الدراسة في الأول من شهر سبتمبر.
مواعيد الإجازة الرسمية في عمان 2024/2025
سوف نطرح لك عزيزي الطالب الإجازات الرسمية للسنة الدراسية الجديدة في سلطنة عمان والتي جاءت كالاتي:
- الاحتفال برأس السنة الميلادية الأول من شهر يناير 2025 .
- الاحتفال بالعيد الوطني السادس من شهر يناير 2025 .
- الاحتفال بعيد الفطر المبارك سوف يبدأ من يوم 28 من شهر إبريل 2025 وسوف يستمر لمدة خمس أيام.
- و الاحتفال بعيد الأضحى المبارك سوف يوافق السابع من شهر يوليو 2025م وسوف يمتد لمدة سبعة أيام متتالية.
- أما الاحتفال بيوم الجمهورية الوطني سوف يوافق الرابع عشر من شهر يوليو من عام 2025.
- وجاء الاحتفال بيوم عاشوراء سوف يوافق السادس من شهر يوليو لعام 2025.