” عبر منصة مظلتي “.. بالخطوات طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والشروط المطلوبة للدعم

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم البرامج التي تهدف الى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع في العراق، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم هذه المساعدات بشكل منظم وشفاف عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية امكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بخطوات بسيطة، وذلك عبر منصة مظلتي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم.

كم خلال الخدمات الالكترونية المتاحة يتم اختيار خدمة الاستعلام.

يتم الدخول الى خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الشخصية للاستعلام عن حالة الرعاية الاجتماعية الخاصة بك، حيث تشمل هذه البيانات عادةً رقم الهوية الوطنية، أو رقم الطلب.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، انقر على زر استعلام.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين والبيانات المتعلقة بحالة الرعاية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والمعايير، حيث تشمل الشروط الرئيسية ما يلي: