الموارد البشرية تحدد.. موعد صرف الضمان الاجتماعي 1446 لهذا الشهر ومتـى الإعلان عن أهلية الضمان

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر السعودية يعد برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والاسر ذات الدخل المحدود حيث تريد الدولة تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا ضمن لذلك تقوم بصرف رواتب الضمان الاجتماعي شهرياً، حيث يترقب المستفيدون موعد صرف شهر سبتمبر 2024، والذي سيوافق الأحد 1 سبتمبر، الموافق 28 صفر 1446 هجريا، تعتمد الحكومة على الالتزام بهذه المواعيد لضمان استقرار الأسر المستفيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤية المملكة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

إليكم اهم الخطوات للاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية كما يلي:

أولا عليك القيام بزيارة الموقع الرسمي، قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق استخدام بيانات حسابك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد (رقم الهوية، كلمة المرور، ورمز التحقق).

بعد تسجيل الدخول توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اضغط على زر الاستعلام عن الأهلية، و اختر خدمة الاستعلام عن الأهلية من القائمة.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

بعد إدخال المعلومات اضغط على استعلام لعرض حالتك مؤهل أو غير مؤهل، يمكنك تقديم اعتراض في

حال عدم الأهلية إذا لم تتغير ظروفك.

أهمية الضمان الاجتماعي للأسر المستحقة للدعم

يساهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور في تخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الوزارة أيضا على تأهيل الأسر المستحقة لدخول سوق العمل من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب المهني، وذلك بدوره يعزز استقرار الأسر ويساهم في تحسين مستوى معيشتها​.