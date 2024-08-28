بوم مود الجرافيك الواقعي جاتا سان اندرياس”.. فرانكلين بيحول الناس لحيوانات GTA SAN Andreas ⭐⭐⭐⭐ طريقة ســـحرية هتروح تقفل اللعبـة وتفتح كل المدن

تطورات خريطة جاتا سان اندرياس وأسلحة جديدة بمهمات جديدة تم طرح أكواد جديدة في لعبة جاتا وهي من الأمور التي جعلت محبي اللعبة يبحثون عن الاكواد الجديدة التي تساهم في الحصول على متعة أكثر و تجعل اللعبة أكثر سلاسة حيث أن لعبة جاتا من الالعاب المطاردات المميزة والتي دائما تطور من نفسها وتمنح اللاعب العديد من المزايا والإثارة والمتعة ولذلك سوف نتعرف عزيزي القارئ على أكواد جاتا جديدة وكيفية تحديث اللعبة عبر موقعنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

أهم تطورات خريطة جاتا سان اندرياس

لعبة جاتا هي من أقوى الألعاب الإلكترونية التي ظهرت في الفترة الأخيرة ولذلك تم تحديث اللعبة لجعلها أكثر سلاسة وسهولة ويمكن تحميل لعبة جاتا على الكمبيوتر أو هاتفك الخلوي ولذلك من خلال النقاط الأتية:

أولا عليك أن تقوم بزيارة المتجر الإلكتروني المتواجد على هاتفك ثم تكتب اسم اللعبة في مربع البحث لعبة جاتا.

سوف تظهر لك اللعبة قم بالضغط على تحميلها.

بعد اكتمال تحميلها ستظهر الأيقونة الخاصة بها قم بتثبيتها على هاتفك وسجل الدخول عليها.

ثم بعد ذلك استمتع بالمغامرة والمتعة في اللعبة وتستطيع الحصول على التحديثات الجديدة من خلال الأكواد التي سوف نوضحها عبر مقالنا.

أكواد جاتا والأسلحة الجديدة

تم طرح اكواد جديده فى لعبه جاتا وهي من الأمور التي يحبها محبي اللعبة والتي تساعدهم أن يحصلوا على مميزات جديدة وإليكم الأكواد الجديدة الخاصة بالأسلحة داخل لعبة جاتا سان اندرياس: