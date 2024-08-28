إنطلاق مثير بلوس سانتوس”.. الكشف عن المهمات الـــمخفية جراند ثفت أوتــو 5 بشكل سحري هتــعرف تفتجها

مهمات مخفية في لوس سانتوس جي تي اي 5 مهمات جاتا سان اندرس مهمة جدا في اللعبة والتي يحتاج إليها اللاعب لكي يتخطى مراحل اللعبة والوصول إلى المراحل الأعلى وتخطيها لكي يصل إلى المرحلة النهائية، كما تتيح المهمات في اللعبة للاعب الكثير من الامتيازات لكي يتم تزويد فرصة فوزه والبقاء في اللعبة القتالية لأطول وقت، وسوف نوضح لكم أهم هذه المهمات المخفية وكيفية تنزيل اللعبة والاستمتاع بها، فتابعوا معنا.

مهمات مخفية في لوس سانتوس جي تي اي 5

تتضمن لعبة جاتا مجموعة كبيرة من المهمات المختلفة كما أن لكل مرحلة مهمات تختص بها ولابد من تخطي اللاعب هذه المهمات والتي من أبرزها ما يلي:

من أوائل المهمات في اللعبة جاتا عودة كارل إلى عائلته في مدينة لوس سانتوس، ليكتشف الأوضاع التي وصلت إليه، كما يقرر إعادة تكوين العلاقات لكي يستعيد السيطرة على العصابة مرة أخرى.

أما بالنسبة للمهمة الثانية يلتقي مع بيج سموك ثم يعيد اللاعب التواصل مع أفراد العصابة مرة أخرى.

كما توجد مهمة سرقة بعض المتعلقات العسكرية.

كما توجد مهمة مطاردة العصابة بمصاحبة أصدقائه بيج سموك، ورايدر وسويت.

إلى جانب مهمة اقتحام المنزل لكي يتم سرقة الأسلحة منه.

بالإضافة إلى مهمة نقل الركاب لمكان آخر لكسب المال الوفير.

تنزيل لعبة GTA: San Andreas

كما يمكنك تنزيل لعبة GTA: San Andreas للإستمتاع بتنفيذ مهمات جاتا وذلك من خلال الخطوات التالية: