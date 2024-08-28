bawabet el hadj.dz.. التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025 عبر بوابة الحج الإلكترونية

يقوم الكثير من المسلمين بالبحث عن التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025 التي تعد من أهم الفرصة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، كما تعد هذه القرعة ضمن المبادرات الحكومية لاتاحة فرصة أداء فريضة الحج بأقل سعر، ولذلك يتم وضع بنود وشروط هامة يجب على الراغبين في التسجيل الإطلاع عليها قبل عملية التسجيل،

فريضة الحج ركن من أركان الإسلام الخميس يأمل المسلمين في تحقيقه من أجل زيارة بيت الله الحرام والاستمتاع بأداء المناسك والطواف حول الكعبة وزيارة قبره النبي المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تمنح وزارة الحج الجزائرية فرصة ذهبية للآلاف من المسلمين مرة واحدة في العام مما تعلن عن فترة التسجيل لاستقبال الطلبات وفحصها جيداً والإعلان عنها قبل موسم الحج كي يستعد المقبولين، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025.

التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025

تتم عملية التسجيل حسب القرارات الرسمية بشكل إلكتروني وهذا ما نوضحه الآن

الدخول عبر موقع بوابة الحج الإلكترونية الجزائرية. إدخال اسم المستخدم. ثم إضافة كلمة المرور. النقر على أيقونة تسجيل دخول. ثم اختيار التسجيل في قرعة الحج 2025. سجل الإطلاع على الشروط والأحكام والنقر موافقة. الضغط على يقدم. ثم إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على أرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتسجيل قرعة الحج الجزائر 2025-1446

هناك ضوابط هامة للتسجيل في قرعة الحج الجزائر لموسم 2025 يرجى الاطلاع عليها جيداً والتي تأتي على النحو التالي:.