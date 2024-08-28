كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الثانية.. سجل واستلم شقتك

مع فتح باب التقديم في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر المرحلة الثانية، تبدأ العديد من التساؤلات عن الإجراءات الخاصة بالتسجيل في البرنامج، خاصة وأنه يوفر وحدات سكنية ملائمة لجميع المقبولين في البرنامج بمختلف ولايات الجزائرية، وذلك بتكلفة مخفضة عن أسعار الشقق الخارجية، وعليه أصبح من السهل إمكانية التسجيل في البرنامج كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بولايات الجزائر، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى وكالة عدل الوطنية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

ليتم اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.

تحديد المرحلة الثانية من البرنامج.

مع إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالشخص المتقدم.

قم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

انقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ليتم مراجعتها من قبل البرنامج.

مستندات التقديم في سكنات عدل 3

وعن المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، فعليك اتباع ما يلي:-