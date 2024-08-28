تحذير عاجل.. التموين تحذر هذه البطاقات مهددة بالإيقاف بعد 31 أغسطس

التموين تحذر هذه البطاقات مهددة بالإيقاف، البطاقة التموينية هي إحدى مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية إلى المواطنين حيث يحصل على الخبز المدعم ما يقارب 70 مليون مواطن وذلك من خلال 23 مليون بطاقة التموينية حيث يحصل كل مواطن فيها على خمس ارغفة مدعم بسعر 20 قرش للرياح وقد صدرت بعض الرسائل التحذيرية على الكوبونات الخبز تحذر المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية قبل 31 أغسطس الجاري وذلك في حالة انه لم يتم تقديم المستندات المطلوبة فما هي حالات إيقاف البطاقة وماهي أسباب تلك الرسائل هذا ما سنتعرف عليه مع فتابعونا.

التموين تحذر هذه البطاقات مهددة بالإيقاف بعد 31 أغسطس

قامت وزارة التموين بإرسال مطالبات الى المديريات في كافة المحافظات وذلك للتحقق من البطاقات التموينية قبل انقضاء شهر أغسطس حيث بلغت رسالة إلى المواطنين عبر الكوبونات الخبز بأنه سوف يتم ايقاف بطاقة التموين وذلك في حالة عدم التقدم بالمستندات المطلوبة للتحقق.

لذلك على أي مواطن تلقى رساله التالية “سوف يتم إيقاف البطاقة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، وذلك في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية التموين التابع لها” ان يقوم بالتوجه الى مكتب التموين لمتابعة الحالة وتقديم المستندات اللازمة قبل إيقاف البطاقة.

حالات إيقاف بطاقات التموين لشهر أغسطس

ان ايقاف بطاقات التموين قبل نهاية شهر أغسطس تكون لحالتين وهذه الحالات تأتي كالتالي:

الحالة الأولى

أن تكون المستندات الخاص بالأفراد علي البطاقة التموينية مطابقة وفي تلك الحالة يتم ارسال الحالة الي ديوان عام الوزارة مع توضيح المستندات الأتية:

اسم صاحب البطاقة التموينية والرقم القومي له.

رقم البطاقة التموينية.

أسماء المستفيدين على البطاقة التموينية مع الرقم القومي لهم.

الحالة الثانية

في حالة كان هناك أشخاص ليس على صلة قرابة بصاحب البطاقة مضافين على البطاقة التموينية