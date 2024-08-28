سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
سعر الدولار اليوم في العراق

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس مقابل الجنيه المصري، وذلك في أخر تحديثات للبنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن هذه الأسعار جاءت عقب اضطرابات كبيرة شهدتها العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، مما أثرت على أسعار السلع الأساسية في السوق، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على تحديث سعر الدولار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

  • وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي إلى 48.65 جنيه للشراء، فيما أن سعر الدولار للبيع سجل قرابة الـ 48.75 جنيه.
  • إضافة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 48.65 جنيه شراء، وللبيع وصل إلى 48.75 جنيه.
  • وفي أخر تحديثات سعر الدولار في بنك الإسكندرية فإنه بلغ قرابة الـ 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

تحديث سعر الدولار اليوم

أما عن تحديث سعر الدولار في باقي البنوك العاملة بالدولة، اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، جاءت كما يلي:-

  • سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 48.65 جنيه شراء، و48.75 جنيه للبيع.
  • حتى أن سعر الدولار داخل البنك الأهلي الكويتي بلغ قرابة الـ 48.65 جنيه شراء، 48.75 جنيه بيع.
  • بينما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي بلغ نحو 48.65 جنيهًا للشراء، و48.75 جنيهًا للبيع.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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