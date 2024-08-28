سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس مقابل الجنيه المصري، وذلك في أخر تحديثات للبنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن هذه الأسعار جاءت عقب اضطرابات كبيرة شهدتها العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، مما أثرت على أسعار السلع الأساسية في السوق، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على تحديث سعر الدولار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي إلى 48.65 جنيه للشراء، فيما أن سعر الدولار للبيع سجل قرابة الـ 48.75 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 48.65 جنيه شراء، وللبيع وصل إلى 48.75 جنيه.

وفي أخر تحديثات سعر الدولار في بنك الإسكندرية فإنه بلغ قرابة الـ 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم

أما عن تحديث سعر الدولار في باقي البنوك العاملة بالدولة، اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، جاءت كما يلي:-