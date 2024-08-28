تنسيق المرحلة الثالثة الجامعات والمعاهد الحكومية 2024 نتيجة الثانية

بعد أن ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، قبل ساعات قليلة من الأسبوع الجاري، شاملة كافة الكليات والجامعات، بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة، وكذلك أولياء الأمور يتساءلون حول تنسيق المعاهد علمي علوم بمختلف المحافظات للمرحلة الثالثة، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عقب الانتهاء من مراجعة كافة أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب هذه المرحلة، والاستعداد لإطلاق تنسيق المعاهد علمي علوم حكومي، وعليه سنكشف لكم أخر التوقعات الخاصة بهذه المرحلة.

ما هي توقعات تنسيق المعاهد 2024؟

وفقًا للتوقعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقارنة بتنسيق عام 2023، فإن تنسيق المعاهد علمي علوم الحكومي بجميع المحافظات المرحلة الثالثة، من الممكن أن ترتفع درجة أو اثنين بحد أقصى، وفقًا لما يلي:-

توقع بتنسيق المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية في سوهاج 239.5 درجة.

فيما أن المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية داخل محافظة المنيا “2360” درجة.

المعهد التكنولوجي في شربين من 238.5 درجة.

حتى أن معهد فني ترميم أثار داخل محافظة الأقصر 2370 درجة.

بالإضافة إلى معهد طيبة العالي في سقارة 235.5 درجة.

تنسيق معاهد علمي علوم 2024

وعن تنسيق باقي المعاهد للمرحلة الثالثة في جميع المحافظات، فإنها نصت على النحو التالي:-