الوجبة 7 pdf.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات العراقية

يبحث الكثير من الرجال والنساء المتقدمين على الوجبة السابعة عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أجل تحميل والإطلاع على الاسماء المشمولين ضمن هذه الوجبة، ولكن بسبب عدم إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الموعد الرسمي تستمر عمليات البحث ليلاً ونهار، ولم يشعر المواطنين بفقد الأمل لأن الحكومة لم تخلف وعدها للمواطنين بأن هناك دفعة سابعة ولكنها الأخيرة لحين عودة البحث الاجتماعي والوصول إلى حل أمثل لمساعدة الأسر المتعففة،

وزارة العمل تقوم بدور كبير ولن يقتصر العمل على تقديم المساعدات بل لديها مسؤوليات أخرى من توظيف العمال وصرف القروض والوحدات السكنية وقطع الأراضي وتوزيع العلاجات والأغذية على المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة، وفي ظل الوقت الراهن هناك إجراءات تتم بالتنسيق مع هيئة الحماية لسرعة إعلان الدفعة السابعة، ترقبوا معنا ونوضح لكم أمور كثيرة عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحصلون على اسماء المشمولين عن طريق كشوفات حسب اسم المحافظة pdf ولكن بعد إعلان الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل وبعد انتهاء أزمة الموازنة المالية و للاستعلام عليكم اتباع ما يلي:.

الدخول من المتصفح على الصفحة الرسمية منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. تجد في الشريط العلوي عدة اختيارات حدد خدمات الحماية الاجتماعية. اختر دعم الرعاية الواجبة السابعة. ثم يتطلب إدراج البيانات المطلوبة والتي تشمل المحافظة والرقم الوطني. الضغط على زر بحث لعرض التفاصيل.

الفئات المستبعدة من دعم الرعاية الاجتماعية

مثل ما يوجد فئات مستحقة للدعم و يحصلون على المساعدات التي تقدمها وزارة العمل هناك فئات غير مستحقة وتعمل الوزارة على استبعادها واستخراجها من شبكة الحماية وهم