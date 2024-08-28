انخفاض كبير في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في أخر تحديثاته

في أخر تحديثات لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، داخل عاصمة بغداد وأربيل فإنه شهد حالة من الانخفاض الملحوظ داخل مختلف البورصات العاملة في الدولة، حتى أسعار الدولار شهدت انخفاضًا داخل بورصتي الكفاح والحارثية ليُسجل قرابة الـ 149 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، بالإضافة إلى انخفاضه بنحو 350 دينار في أخر تعاملات له، هذا وأن أسعار البيع داخل محال الصيرفة العاملة في بغداد فإنه سجل نحو 150 ألف دينار عراقي للبيع، وللشراء فبلغ قرابة الـ 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

وفي أربيل، فسجل الدولار انخفاضًا داخل محال الصيرفة للبيع والشراء، حتى أنه بلغ للبيع قرابة الـ 149.050 دينارا عراقيًا لكل 100 دولار، والشراء وصل إلى نحو 149 ألف دينار عراقي لكل دولار، وهي تعتبر أخر تحديثات لأسعار العملات المحلية بالدولة العراقية، ومازالت العملة الأجنبية تشهد حالة من الاضطراب المستمر داخل البورصات العاملة في الدولة، ومن المتوقع بأن يستمر هذا الانخفاض الطفيف في غضون الفترة القادمة.

أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

أما عن أسعار الدولار داخل البورصات العاملة في الدولة، فإنها نصت على النحو التالي:-