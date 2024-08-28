محبوبة الأطفال… تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على نايل سات 24 ساعة أفلام وأغاني بدون ملل

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 التي تتألق بالمحتوى التي تقدمه ورغم كثرة القنوات المخصصة للأطفال من حولها إلا أنها اكتسبت ثقة الأباء والأمهات في اختيارها للمحتوى التي تعرضه، هناك قنوات لن تكون دقيقة في اختيارها وتنقل محتوى يشكل خطر على الأطفال في السلوك والتعامل مع الآخرين بسبب عرضها محتوى عنف،

ولكن قناة تنة ورنة حريصة على عدم الإيقاع في تلك المشكلة وتهتم أن يجلس الطفل أمام مشاهدة القناة ويستمتع بوقته ويتركه الأباء والأمهات دون خوف، تنة ورنة قناة ناجحة من الدرجة الأولى حققت انتشار واسع في فترة زمنية قصيرة من انطلاقها، وقد مضى على تأسيسها نحو 4 أعوام ومازالت القناة تقدم محتوى جذاب يرضى جميع الأطفال، واليوم عبر التقرير التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

التردد: 11853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة تنة ورنة للأطفال

تنة ورنة هي القناة الأفضل بالنسبة للكثيرين من الأطفال، كما أنها أصبحت أساسية على الجهاز بعد أن توقفت عدة قنوات الفترة الأخيرة، تنة ورنة تقدم أقوى سلسلة من البرامج والأفلام الكرتونية الشهيرة والتي تشمل مغامرات القط والفأر المعروف أكثر توم وجيري، وتعرض القناة كرتون تيمون وبومبا وسندريلا عدة أجزاء، كما تعرض فيلم الفأر الطباخ النسخة الأصلية بجودة عالية hd،

كما تعرض برامج كثيرة يستفيد منها الأطفال بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم المتحركة للأطفال ذات أعمال صغيرة من العامين وحتى 3 سنوات والتي تجذب انتباههم وتشعرهم بالسعادة، كما تعرض القناة أناشيد تعليمية سهلة للغاية وأغاني ترفيهية أثناء الفواصل بين الفيلم والأخرى لكي يستمتع الأطفال ولا يشعرون بالملل من أي إعلانات مزعجة، كما أن تنة ورنة ساهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال لتميزها في تقديم المحتوى عن غيرها.