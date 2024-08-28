وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن رابط للاستعلام عن قرعة الحج لعام 2025 في العراق

يعتبر موسم الحج من أبرز الفعاليات السنوية التي ينتظرها المسلمون في العراق، يعد الحج حلمًا يراود الكثيرين، حيث يتطلعون لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة. ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إطلاق رابط رسمي للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج.

خطوات الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

تستعد وزارة الأوقاف في العراق للإعلان عن نتائج قرعة الحج لعام 2025، مما أثار اهتمام العديد من المتقدمين. يستوجب على جميع الراغبين في الاستعلام عن المقبولين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف. الدخول إلى قسم “القرعة”. البحث عن رابط نتائج قرعة حج 2025. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. الضغط على زر “استعلام” لمعرفة النتائج.

يُنصح المتقدمون بالتأكد من إدخال معلومات دقيقة لتفادي أي مشاكل أثناء عملية الاستعلام، في حال عدم ظهور الاسم، يجب مراجعة الوثائق الخاصة بالتسجيل وتقديم الاعتراضات إذا لزم الأمر.

المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة حج العراق 2025

تستعد وزارة الداخلية العراقية لبيان أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025، حيث أعلنت عن المستندات اللازمة للمتقدمين، المستندات المطلوبة:

نوع المستند الوصف جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. صور شخصية عدد 4 صور حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء. شهادة صحية تتضمن التحاليل الطبية اللازمة للحصول على إذن السفر. استمارة التقديم تعبئة الاستمارة المخصصة للتقديم إلى وزارة الداخلية. تواقيع الشهود يجب وجود توقيعين لشهود موثوقين من الأسرة . إثبات الهوية بطاقة الهوية أو البطاقة التموينية أو ما يثبت الهوية.

تعتبر هذه الفرصة مهمة للكثير من العراقيين، لذا يُنصح بالتجهيز والاستعداد المبكر لتقديم المستندات المطلوبة. لمزيد من المعلومات، يمكن متابعة موقع وزارة الداخلية العراقية أو زيارة مكاتبها المحلية.