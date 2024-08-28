ألحق قبل الفرصة ما تروح عليك.. حجز شقق الإسكان المتوسط 2024 والشروط اللازمة

حجز شقق الإسكان المتوسط 2024، هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان ما زالت تفتح الباب للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي حيث انه سيتم غلق الباب غدا الخميس 29 أغسطس حيث أن التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي المتوفره في مشروع في مشروع «فالي تاورز» للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر وخلال الساعات القادمة سوف يتم غلق الباب أمام تقديم الطلبات لذلك سوف نتعرف معنا على حجز شقق الإسكان الاجتماعي و أهم الشروط اللازمة في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة حجز شقق الإسكان المتوسط 2024

أن التقديم على شقق الاسكان المتوسط 2024 يمكن أن يتم الكترونيا باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول الى وزارة الأسكان ويمكن الدخول اليه من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

القيام بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

القيام بإدخال البيانات الشخصية وارفاقها بالأوراق والمستندات المطلوبة.

القيام بسداد مبلغ جدية الحجز والمصروفات الخاصة بالدراسة.

يتم تقديم طلب الحجز بعد سادات مبلغ جدية الحجز وكذلك مبلغ الدراسة.

يتم متابعة حالة الطلب والانتظار للقرعة التي يعلن عنها يدويا.

شروط التقديم على حجز شقق الإسكان المتوسط 2024

حتى يتثنى المتقدمين أن يقوموا بالتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي المتوسط فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي تأتي على النحو التالي:

أولا لابد ان يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم على الأراضي المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الوحدة عن 21 عام.

لابد أن يكون المتقدم ذا أهلية قانونية.

الأسرة الواحدة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء القصر يمكنهم التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط.

القيام بالسداد مقدم حجز الوحدة السكنية.

لابد من الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2024

عند حجز شقق الاسكان المتوسط لابد من سداد مبلغ جدية الحجز والذي يقدر بمبلغ 150 ألف جنيه مع سداد مصروفات الدراسة والتي تقدر ب 1000 جنيه ويتم السداد عبر البطاقات البنكية أو خدمة فوري.