أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس 2024، وفقًا لأخر تحديثات بورصة الذهب المحلية، على أن جاء ذلك عقب أخر تراجع قد شهدتها المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة والمجوهرات، وعليه سنتعرف معًا على تحديث سعر المعدن الأصفر بشكل لحظي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليه الجميع.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، كما جاء على النحو الأتي:-

في حين أن سعر جرام الذهب من عيار “24” وصل إلى 3949 جنيهًا للشراء، بينما البيع سجل قرابة الـ3936 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الذهب عيار “21” وهو الأكثر تداولاً في محلات الصاغة، ليُسجل سعر الشراء نحو 3455 جنيهًا، بينما البيع سجل نحو 3445 جنيهًا.

هذا وأن سعر عيار الذهب 18 سجل للبيع نحو 2952 جنيهًا، والشراء وصل السعر إلى 2961 جنيهًا، بدون إضافة المصنعية، على أن تتغير قيمة المصنعية من محل إلى أخر بما يتراوح من 60 إلى 100 جنيه للجرام الواحد.

تحديث سعر الذهب الأربعاء

أما عن أخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء 28 شهر أغسطس، كالتالي:-