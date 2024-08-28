“خزني براحتك”.. أسعار الدواجن البلدي والبيضاء اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 وسعر البيض

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس، وفقًا لأخر تحديث لبورصة الفراخ التي تُحدد أسعار الدواجن بشكل مستمر على مدار اليوم، خاصة بعد عدة انخفاضات شهدتها السلع الأساسية في الفترة الأخيرة وداخل الأسواق، بما يتمكن جميع المواطنين في التعرف على الأسعار واحدة تلو الأخرى، وعليه سنوضح لكم أسعار الدواجن اليوم، بحيث يتعرف عليها الجميع.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

جاءت أخر تحديثات أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس، وفقًا لما يلي:-

سجل سعر الدواجن البلدي قرابة الـ 110 جنيهات للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الفراخ البيضاء سجلت نحو 66 جنيهًا للكيلو.

حتى أن سعر الكتكوت الأبيض بالشركات بلغ 38 جنيهًا، والأبيض من القطعان سجل 30 جنيهًا، والكتكوت الهجين نحو 19 جنيهًا.

أسعار البيض في البورصة اليوم

أما عن أسعار البيض بمختلف أنواعها داخل الأسواق والمحلات المتخصصة في تحديد الأسعار، فنصت على النحو الأتي:-