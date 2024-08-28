ألحق اشترى قبل ما يرفع.. انخفاض هائل في أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

شهدت أسواق البناء في مصر اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، مما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقاولين لتقليل تكاليف مشاريعهم، حيث تعكس هذه الانخفاضات الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على سوق مواد البناء، وفقًا لما أصدرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز: انخفض سعر الطن بمقدار 95 جنيهًا ليصبح 41,564 جنيهًا، مما يجعله خيارًا جذابًا للمشاريع الكبيرة بفضل جودته العالية وسمعته في السوق.

الحديد الاستثماري: تراجع سعره بنحو 194 جنيهًا للطن، ليصل إلى 40,143 جنيهًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن توازن بين الجودة والتكلفة.

حديد السويس ومصر ستيل: استقر سعر الطن عند 38,500 جنيه، مما يوفر خيارًا جيدًا من حيث السعر والجودة للمشاريع المتوسطة.

حديد بشاي: تراجع سعره إلى 38,000 جنيه للطن، ليصبح الأرخص بين الأنواع المذكورة، ما يعزز من قدرته التنافسية ويجذب أصحاب المشاريع الصغيرة.

أسعار الأسمنت اليوم

انخفض سعر طن الأسمنت بقيمة 47 جنيهًا ليصل إلى 2,478 جنيهًا للطن، مما يساعد المقاولين على خفض تكاليف البناء، خصوصًا في المشاريع التي تعتمد على كميات كبيرة من الأسمنت.

استفادة المستثمرين والمقاولين

هذه الانخفاضات تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقاولين في قطاع البناء، حيث تتيح لهم الاستفادة من الأسعار المخفضة لزيادة هوامش الربح وتقليل نفقات المشاريع ينصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري للاستفادة من تقلبات السوق، مما قد يسهم في تحقيق وفورات مالية وتوسيع نطاق المشاريع المستقبلية.

الاطلاع المستمر على تحركات الأسعار يمكن أن يكون استراتيجية فعالة في تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق مواد البناء.