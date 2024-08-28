هنا بالرابط الحكومي… الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقد أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني لمعرفة الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ويتم دراسة جميع الطلبات والتحقق من الشروط بواسطة الجهات المختصة قبل الإعلان عن الأسماء المشمولين، وتعمل الحكومة العراقية على توفير الدعم للاسر الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على التحسين أحوالهم الأقتصادية، وسوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق .

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية الوجبة الأخيرة.

لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 ، يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول إلى منصة مظلتي.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

ثالثا: اضغط على خيار خدمات الإلكترونية.

رابعا: اختر الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

خامسا: إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

سادسا: اضغط على عرض الكشوفات ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للمستحقين، ولذلك وضعت مجموعة من الشروط للحصول على هذا الدعم، وذلك لضمان وصول الدعم للاسر الأكثر احتياجا، ومن هذه الشروط: