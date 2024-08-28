موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2024 وإجراءات الاستعلام عن الأهلية

مع اقتراب بداية شهر سبتمبر، يترقب مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية موعد صرف دفعة سبتمبر 2024 في حساباتهم البنكية،وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة 33، المقرر أن يتم في الأول من الشهر الميلادي، والذي يصادف يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، الموافق 28 صفر 1446 هجري، وهذا الموعد ثابت ما لم يتزامن مع إجازة رسمية، حيث يمكن تقديم أو تأخير الصرف بيوم واحد في حال وقوعه خلال عطلة.

إجراءات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

للتأكد من الأهلية للحصول على دفعة الضمان المطور لشهر سبتمبر، يمكن للمستفيدين اتباع خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار نظام “الضمان الاجتماعي المطور”. تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد. الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”. الضغط على خيار “الاستعلام عن أهلية الضمان المطور”. إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على زر “استعلام”.

سيتم عرض حالة الأهلية للمستفيد خلال ثوانٍ قليلة، مما يمكنهم من التأكد من استحقاقهم لدعم شهر سبتمبر 2024.

أسباب إيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت عدة ضوابط يجب الالتزام بها لضمان استمرارية الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم: