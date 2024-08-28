أرخص هاتف سامسونج جالاكسي بإمكانيات عالية.. مواصفات Samsung Galaxy A04 وأوبو أداء مميز وبطارية كبيرة

في ظل الارتفاع التي تشهدها السلع المختلفة، ومن بينها أسعار الهواتف ذات الإمكانيات العالية، والمواصفات المميزة، بالإضافة إلى أن هذه الهواتف تعد اقتصادية وبسعر منخفض في الوقت الحالي، حتى أن سعر الهاتف تصل إلى 5000 جنيه فأقل، بما يتمكن جميع الكوادر الشابة من الحصول على هاتف يتناسب مع حالتهم المادية وإمكانيات عالية، في ظل الاضطرابات التي تمر به العالم.

مواصفات هاتف نوكيا G21

يتميز هاتف نوكيا G21 بأن المساحة التخزينية له تصل إلى 128 جيجا بايت، وذات شاشة 6.5 بوصة، بالإضافة إلى بطارية تبلغ 5050 مللي أمبير، وهو يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 ومن الممكن أن يرقي إلى أندرويد 13، فضلاً عن توافر خاصية “البصمة الوجه والإصبع”، قيمته لا تتجاوز الـ 4000 جنيهًا وفقًا لمساحته.

هاتف أوبو A16

تبلغ مساحة هاتف أوبو A16 إلى 32 جيجا بايت، وذاكرة رام تصل إلى 3 جيجا بايت، إضافة إلى بطارية الهاتف التي تصل لـ 4230 مللي أمبير، وهو يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، ويتميز بكونه ذات كاميرا رئيسية تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل، وتوافر كاميرا سيلفي كذلك بدقة 5 ميجا بكسل، ويمكنه العمل لأطول وقت دون أن يسخن، وغير ذلك من المواصفات الأخرى التي يتميز بها هذا الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A4

تصل سعة الهاتف التخزينية إلى 32 جيجا بايت، ويتميز بشاشة تبلغ 6.5، بطارية الهاتف تصل إلى 5000 مللي أمبير، وهو يعمل بمعالج Helio P35، بالإضافة إلى نظام التشغيل التي يكون أندرويد 12، وكاميرا الهاتف الرئيسية 50 ميجا بكسل، يصل قيمة الهاتف إلى 4769 جنيهًا، وهو متوافر في جميع المحلات والمتاجر المتخصصة في بيع وشراء أجهزة المحمول.