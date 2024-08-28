كن انت الفائز ب1000000 دولار… اشترك الان فى مسابقة الحلم Dream

مسابقة الحلم Dream هي واحدة من أبرز المسابقات العربية التي بدأت منذ سنوات عدة، و يتسأل الراغبين في تحقيق أحلامهم من خلال الفوز بجوائز مالية كبيرة عن طريقة الاشتراك فى المسابقة، حيث يتم اختيار الفائزين من بين المشتركين فى البرنامج على الهواء مباشرة، ويعرض البرنامج على قناة Mbc ويقدمه الأعلامى الكبير مصطفى الآغا، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك فى المسابقة وأرقام الأتصال.

كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يسعى كثير من متابعى البرنامج لمعرفة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم، للفوز بالجائزة الكبرى التى تصل قيمتها إلى مليون دولار، إلى جانب بعض الجوائز الأسبوعية التى يقدمها البرنامج، ويمكن الاشتراك فى المسابقة من خلال الخطوات الأتية:

اولا: إرسال رسالة تحتوى على كلمة حلم أو Dream على الرقم المحدد لبلدك.

ثانيا: يتم الرد عليك من خلال إدارة المسابقة لتأكيد أشتراك.

ثالثا: الإجابة على سؤال المسابقة بصورة صحيحة.

رابعا: المتابعة المستمرة للبرنامج لمعرفة الفائز بالجائزة.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يكون المتقدم عربى الجنسية ومقيم فى احد الدول العربية.

يكون المتقدم أكبر من 18عام.

الموافقة على الشروط والمعايير التى وضعتها إدارة البرنامج.

أن لا يكون هناك صلة قرابة بين المشترك واحد العاملين فى إدارة البرنامج.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يمكن الاشتراك فى مسابقة الحلم من جميع الدول العربية، من خلال أرقام الأتصال التى وفرتها القناة لتسهيل عملية الاشتراك، ومنها: